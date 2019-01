Arte Fiera + Flash Art TALK / Dialoghi sull’arte italiana

Con l’edizione del 2019, Arte Fiera inaugura un’inedita collaborazione con la rivista Flash Art: la fiera più longeva d’Italia sceglie come partner la rivista d’arte contemporanea più longeva d’Italia. Non una “media partnership”, ma una collaborazione che interessa l’offerta culturale della fiera: una vera e propria content partnership.

Oltre alla storia pluridecennale, Arte Fiera e Flash Art hanno una forte caratteristica in comune: l’attenzione per l’arte italiana. Fin dalla loro nascita, fiera e rivista si sono proposte come strumenti indispensabili per esplorare il panorama artistico nazionale e il dibattito di idee che lo anima. Nell’ambito della content partnership fra fiera e rivista, questa attenzione si sviluppa in un programma di talk affidato interamente a Flash Art. Intitolato Dialoghi sull’arte italiana, il ciclo di incontri si configura come un itinerario che intende attraversare pratiche artistiche, metodologie curatoriali, tendenze emergenti che si stanno sviluppando in Italia.

Strutturati in tre giornate, gli incontri assumono il formato di tavole rotonde e “flash talk”: le prime sono dialoghi dal taglio trasversale volti a scandagliare una determinata tematica attraverso più punti di vista; i secondi consistono invece in conversazioni di circa 30 minuti tra un artista e un curatore. Attraverso questa impostazione si afferma la necessità di riflettere attorno alla pratica degli artisti, un’attitudine che da decenni accompagna la linea editoriale della rivista.

venerdì 1 febbraio

h 12:00 – 13:00

Tavola rotonda :

“Performance nell’arte emergente italiana: ostacoli e prospettive”

con Benni Bosetto, Silvia Fanti, Simone Frangi, Jacopo Miliani

modera Giulia Gregnanin

h 14:00 – 14:30

Flash talk :

Alex Cecchetti con Eva Fabbris

h 15:00 – 15:30

Flash talk :

Nico Vascellari con Ilaria Gianni

h 17:00 – 18:00

Tavola Rotonda :

“Do ut do. La morale dei singoli”

con Pier Paolo Forte, Sebastiano Maffettone, Gianfranco Maraniello, Andrea Viliani, Vera Negri Zamagni, Mario Cucinella Architects

sabato 2 febbraio

h 12:00 – 12:30

Flash talk :

Cesare Pietroiusti con Simone Ciglia

h 13:00 – 13:30

Flash talk :

Flavio Favelli con Davide Ferri

h 15:00 – 16:00

Tavola rotonda :

“La figura del curatore tra spazi, formati e indipendenza. Dialogo per Giulio Guberti”

con Lorenzo Balbi, Davide Ferri, Marco Meneguzzo, Fabiola Naldi, Adachiara Zevi

modera Claudio Musso

h 16:00 – 16:30

Flash talk :

Eva Marisaldi con Emanuela De Cecco

h 17:00 – 18:00

Tavola rotonda :

“Pensieri in fotografia. Il progetto fotografico nello spazio contemporaneo”

con Olivo Barbieri, Walter Guadagnini, Francesco Neri

moderano Laura Moro, Francesco Zanot

domenica 3 febbraio

h 12:00 – 13:00

Tavola rotonda :

“Del mostrare contemporaneo. Il display fra continuità e fratture nel sistema museale”

con Laura Cherubini, Anna Franceschini, Cristiano Raimondi, Italo Rota

modera Eleonora Milani

h 13:30 – 14:00

Flash talk :

Cristian Chironi con Marta Papini

h 14:30 – 15:00

Flash talk :

“Memoria fotografica zenitale della performance Gesti sul Piano di Giuseppe Chiari ad Arte Fiera 1977”

Gianni Melotti con Marcello Jori