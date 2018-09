Ballata con acrostico per Pino Pascali

Pino tu Plinio Fabio Sargentini ed io

come fossimo presi da encantamento

Perch’i no spero di tornar giammai

perch’i no spero

perch’i no spero di tornar

ballatetta mia torna tu sola alla vita.

Rubare un’anguria e un vaso di fiori

una carezza sul volto bianco di Michéle

seduto sul traliccio di Piazza del Popolo

il ballo di San Vito a Piazza san Marco

con la collana di zinco no di zingaro

la nera chioma leoncina direbbe Adelina

le invettive alla Biennale

la contestazione l’occupazione la chiusura

la polizia io non la vedo ma la violenza

mi fá male ora che hanno aggredito Tom Trini

tutto è più chiaro la contestazione non c’entra

questa è solo violenza ma mio caro tu non c’eri

la data non l’hai vista

io e Mattiacci c’eravamo l’abbiamo letta

e fotografata qui son tutti ladri

i critici son tutti stronzi come i mercanti

mio caro vuoi scommettere? i fascisti sono loro

non io i pantaloni neri sono come i rossi

allora siamo tutti fascisti dal colore

dei pantaloni mio caro.

P però ti dico la moto è l’ultimo veicolo di pace e d’amore

I o non c’entro non voglio più saperne per quanto mi riguarda

N o, non io potrei fuggire da qui ad un solstizio invernale

O ppure andarcene per sempre sulla moto nuova

P er non lasciare più traccia sulla strada ma solo fumo e odore di petrolio

A un amico che ti chiede una sigaretta o un cilicio al collo

S enza di te mia cara io scelgo il brivido inconsulto

C ome il gesto improvviso come quello dei tuoi occhi azzurri Michéle

A h! i tuoi pallidi occhi azzurri si fanno sciupati

L a valle di piazza del Popolo s’apre su tutte le strade

I o non so quale prendere perché son tutte sbagliate