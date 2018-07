You Complete Me / Ridefinizione

You Complete Me” è il progetto di Raffaela Naldi Rossano ideato per la rubrica “In Residence”, residenza online di Flash Art. Il progetto prende avvio dalla mostra personale di Naldi Rossano presso il Museo Apparente di Napoli; qui l’artista ha assemblato e ricomposto oggetti ritrovati nel mese di gennaio all’interno di un hotel di Napoli, accompagnandoli a una fantasia narrata all’interno dello spazio. Secondo la tradizione partenopea, è di buon auspicio gettare un oggetto a inizio anno per accogliere il ciclo venturo con rinnovata energia.

Per il quarto e ultimo episodio Raffaela decide di utilizzare il post come strumento per esperire l’atmosfera trascendentale ricreata all’interno del Museo Apparente tramite la natura ipnotica di “A liquid walk of consciousness”, installazione audio trasmessa in loop per tutta la durata della mostra. Nel brano, la voce della madre dell’artista narra una fantasia guidata, basata sulle tecniche terapeutiche della Gestalt, con cui la stessa artista ha lavorato a lungo in prima persona.