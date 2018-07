You Complete Me / Abbandono

“You Complete Me” è il progetto di Raffaela Naldi Rossano ideato per la rubrica “In Residence”, residenza online di Flash Art. Il progetto prende avvio dalla mostra personale di Naldi Rossano presso il Museo Apparente di Napoli; qui l’artista ha assemblato e ricomposto oggetti ritrovati nel mese di gennaio all’interno di un hotel di Napoli, accompagnandoli a una fantasia narrata all’interno dello spazio. Secondo la tradizione partenopea, è di buon auspicio gettare un oggetto a inizio anno per accogliere il ciclo venturo con rinnovata energia.

Per il secondo episodio di “In Residence” Naldi Rossano dota di voce l’oggetto dimenticato, il quale ripercorre la relazione con colui che lo ha abbandonato e, al contempo, si appropria dell’identità perduta.

When you think everything has

been already said

life starts to

Surprise you.

Breathing a new dose of salted

stones and wet bodies.

Ancora mi ami

Nonostante Io

mi tengo a distanza.

È necessario separarsi ora.

Non voglio dipendere

dalle tue emozioni.

Baciami ogni tanto

solo quando ho bisogno

del tuo respiro

caldo sulla mia

fronte.

Non esiste che questo tempo,

vittima della voglia di perdersi nel tuo

corpo.

Ti odio perché dipendo da te.

Mi avvolgi e poi mi lasci. Il vento ti fa arrivare lontano da me.

Io sono ferma, in attesa

di sentire ancora

che quello che ho

vissuto non è stato perso.

Preferisco nuotare, immaginare d’esistere

in un mondo perfetto

dove l’Io non esiste, ma respira.

Ti sogno ogni notte.

Sembra che esisti solo lì

nella dolcezza del sonno.

Un mondo oscuro che emerge

quando la pelle è a contatto

con la materia.

Mandami un segno. Non voglio trovarti, preferisco

inventare storie su di te.

Ti voglio solo per adesso, un attimo

che non esiste nello spazio e nel tempo.

Odiami e sarò libera d’amarti.

Così imperfetta esisto.

R.