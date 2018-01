Flash Art Italia no. 337 febbraio – marzo 2018

Siamo lieti di comunicare che il numero di febbraio – marzo 2018 di Flash Art Italia è in uscita presso edicole e librerie selezionate di tutta Italia.

In questo numero:

News

Pepi Marchetti Franchi sui dieci anni di Gagosian, Roma ; Benedetta Spalletti e Ludovica Busiri Vici su Vistamarestudio, Milano ; vent’anni di BASE, Firenze ; Moshe Tabibnia su Building, Milano ; e “ New Generation Residencies ”: Bikini Art Residence, Cernobbio (CO); Cripta 747, Torino; Palazzo Monti, Brescia; Residency 80121, Napoli; e Senseless Residency, Milano.

In memoria

Enrico Castellani

Testo di Luciano Marucci

Laura Grisi

Testo di Daniela Lancioni

In primo piano

Luca Guadagnino

Testo di Alessandro Giammei

“Nelle lente immagini soleggiate di Chiamami col tuo nome non c’è un’oncia di dramma sociale. Il rischio della noia – un lusso che Guadagnino non si era mai concesso –, della leggerezza solo romanticamente incrinata dal pianto, commuove a vederlo prendere posto nel canone sempre meno tragico dell’arte queer.”

— Alessandro Giammei

Gilberto Zorio

Testo di Lara Conte

Tomaso Binga

Intervista di Cristiana Perrella

“Il mio nome maschile gioca sull’ironia e lo spiazzamento: vuole mettere allo scoperto il privilegio maschile che impera anche nel campo dell’arte. È una contestazione, per via di paradosso, di una sovrastruttura che abbiamo ereditato e che come donne vogliamo distruggere.”

— Tomaso Binga

Renato Leotta

Testo di Salvatore Lacagnina

Inside

Luca Pozzi

The Grandfather Platform (753 a.C. – 2018 d.C.)

Intervista di Zoe De Luca

Stefano Graziani

Questioning Pictures (2017)

Intervista di Manuel Orazi e Francesco Zanot

“Mi interessa molto pensare che il documento si possa allontanare dalla descrizione, pur rimanendone molto vicino, fino al punto in cui può prescindere completamente dal contenuto e trasformarsi in figura.”

— Stefano Graziani

Intorno

L’immagine della migrazione

Valeria G. Castelli in conversazione con Nicolò Degiorgis, Giovanna Faleschini Lerner e Alessandro Triulzi

Brand New

Marco Giordano

Testo di Stefano Collicelli Cagol

Recensioni

