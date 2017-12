Flash Art Italia no. 336 Dicembre 2017 – Gennaio 2018

Siamo lieti di comunicare che il numero di dicembre 2017 – gennaio 2018 di Flash Art è in uscita presso edicole e librerie selezionate di tutta Italia.

News

Beatrice Bulgari su In Between Art Film; i nuovi direttori: Carlo Antonelli, Lorenzo Balbi, Diana Baldon, Lorenzo Giusti; monografie e cataloghi ragionati: Carlo Alfano, Paolo Icaro, Mimmo Paladino, Ettore Sottsass; Boris Groys su In the Flow; Sarah Cosulich su Mutina for Art; Thomas Dane sull’apertura della galleria a Napoli; l’opera d’arte contemporanea, dallo scambio alla relazione

In primo Piano

Felice Levini e H.H. Lim testo di Angelo Capasso

Quell’azione a Campo dei Fiori, che segna anche il consolidamento di un’amicizia tra i due artisti, fatalmente si pone al centro di una nuova onda di trasformazioni che proseguono ancora oggi. I due, travestiti in modo carnascialesco da “il gatto” e “la volpe” (nella versione collodiana) s’infiltrano tra la folla della movida romana e si espongono come un elemento di disturbo. È un’opera che intreccia azione, narrazione, ironia, tautologia, pensiero e forma. Non un semplice recupero concettuale degli stilemi degli anni d’oro delle “seconde avanguardie”, ma un ibrido che entra nel mondo e lo guarda con uno sguardo totale, secondo una scala reale, e ricerca un nuovo filo d’oro per saltare a piè pari l’epoca precedente. Un nuovo inizio?

— Angelo Capasso

Darren Bader testo di Alessandra Troncone

Dall’inafferrabilità della sua (post)produzione, emergono le questioni più urgenti e, in parte, irrisolte di tutta l’arte contemporanea: autorialità, originalità, attribuzione del valore economico, ma anche il ruolo delle istituzioni nel processo di legittimazione dell’arte. Bader le tocca tutte, senza affrontarne nessuna direttamente. Come un giocoliere, maneggia palle infuocate tenendole in sospeso il tempo strettamente necessario affinché non brucino. Come un prestigiatore, mostra carte che poi fa sparire sotto altre, divertendo e al tempo stesso stordendo chi cerca di stargli dietro.

— Alessandra Troncone



Luca Vitone testo di Emanuela De Cecco



Arte & AI: Harold Cohen, Sondra Perry, Ian Cheng, Lynn Hershman Leeson testi di Alex Estorick, Nora N. Khan, Sandro Weilenmann, Elvia Wilk

Marion Baruch intervista di Rita Selvaggio

Andrea Pallaoro intervista di Silvia Conta



Inside

Elisa Caldana e Diego Tonus Topography of Terror (19.12.2016) (2017)



In Bilico

Dall’orizzonte di Parise: Filippo De Pisis, Simone Berti, Valerio Nicolai testo di Eva Fabbris

Brand New

Giulia Cenci testo di Caterina Molteni

Recensioni