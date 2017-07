Malelingue / Oprah’s Book Club

Invenzioni linguistiche idiosincratiche, enunciate attraverso usi altrettanto peculiari della voce, sono sempre state elementi caratterizzanti di chi – in diversi contesti ed epoche storiche – è stato definito sciamano, maga, cantastorie, incantatore… poeta. In Malelingue, Idioletta rende omaggio a queste madri e padri putativi con alcune trascrizioni delle loro testimonianze orali.

Una volta al mese, per quindici anni, Oprah ha selezionato libri come consigli di lettura agli spettatori del suo show. Durante la sua attività, la popolarità del segmento e l’influenza della sua conduttrice hanno condizionato il mercato letterario americano; molti titoli scelti sono passati dall’oscurità ai primi posti delle classifiche. A Million Little Pieces di James Frey, ad esempio. Oprah ha esaltato la qualità redentrice del memoir autobiografico, ma la sua promessa di realismo ha avuto vita breve, almeno fino a quando la conduttrice ha rivelato al pubblico la falsità delle confessioni di Frey, scatenando un dibattito mediatico con l’autore durato anni.