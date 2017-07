Flash Art Italia no. 334 Luglio – agosto – settembre 2017

Siamo lieti di comunicare che il numero di Luglio – agosto – settembre 2017 di Flash Art è in uscita presso edicole e librerie selezionate di tutta Italia.

News

Nancy Olnick e Giorgio Spanu su Magazzino Italian Art, Cold Spring, New York; OGR, Torino; Rashid Uri su Soyuz, Pescara; Roberto Lacarbonara sul CRAC, Taranto; letture d’arte.



Intorno



I superdirettori a cura di Alex Estorick in collaborazione con Vincenzo Di Rosa

In primo Piano Grazia Toderi in dialogo con Orhan Pamuk Davide Stucchi testo di Michele D’Aurizio David Medalla testo di Adam Nankervis

L’età non ha spento la passione di Medalla; la sua mente vigile, fertile e intuitiva solca una traiettoria che, dalla cosmologia, attraversa il tempo e lo spazio – un complesso di idee rintracciabili in uno dei suoi lavori seminali, A Stitch in Time(1967).

— Adam Nankervis



Lisetta Carmi testo di Cristiana Perrella

Non c’è uno “stile”, una ricerca formale specifica, che renda il lavoro di Carmi riconoscibile, ma una sensibilità sobria che adegua a ogni soggetto l’inquadratura, l’esposizione, la profondità di campo. Il rispetto per gli esseri umani, il desiderio di denuncia e testimonianza, sono le sue preoccupazioni principali.

— Cristiana Perrella Salvatore Arancio testo di Marinella Paderni testo di Marinella Paderni



Edi Rama intervista di Sergio Risaliti

In Bilico

Geometrie (senti)mentali: Toti Scialoja, Marco Tirelli, Erik Saglia testo di Eloisa Morra

Brand New

STILL intervista di Ruben Spini