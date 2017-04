Seedling Motif #1, Florian Hecker

Florian Hecker (1975, Augsburg) è da più di un decennio protagonista assoluto della ricerca sonora contemporanea. Dopo aver studiato linguistica computazionale e psicolinguistica a Monaco, raggiunge a Vienna il centro nevralgico di sperimentazione rappresentato da Mego, curandone con Oswald Berthold l’etichetta Fals.ch, tra le prime esclusivamente digitali. Negli anni successivi si esprime attraverso installazioni, performance e pubblicazioni affiancandosi ad artisti del calibro di Russell Haswell, Carsten Höller, Aphex Twin. Editions Mego ha appena rilasciato il suo nuovo lavoro, A Script for Machine Synthesis, terzo episodio della sua feconda collaborazione con il filosofo iraniano Reza Negarestani.

Ruben Spini: Colpisce in A Script for Machine Synthesis la volontà di evitare una voce umana alla recitazione del testo, diversamente da come avveniva sia in Chimerization, dove coinvolgevi diversi lettori, che in Hinge, eseguito da Joan La Barbara. Il libretto di Reza Negarestani è questa volta restituito da una voce sintetizzata, come sembrano alludere i versi in apertura: “exeunt all human actors, save for the cube”.

Florian Hecker: Per ognuno di questi brani abbiamo considerato a lungo gli spazi dove sarebbero stati inizialmente eseguiti, i concetti computazionali sottostanti, gli algoritmi adoperati nella produzione e le idee presentate dal suono. L’opera è stata messa in scena inizialmente in una versione differente dall’attuale, all’Auditorium del Guggennheim Museum di New York. Il protagonista era un vero e proprio pink ice cube, figura adoperata come esempio dal filosofo americano Wilfrid Sellars nelle sue riflessioni sulla percezione sensoriale. Per questa prima versione ho collaborato nuovamente con Joan La Barbara, arrangiando alcune parti del libretto per un coro assente dal palco, che intona le parole da differenti punti dell’Auditorium. In una seconda versione per l’Auditorium dello Stedelijk Museum di Amsterdam abbiamo optato per una differente soluzione, mancando lo spazio per posizionare il coro. Stavo già collaborando da diverso tempo con il Center for Speech Technology Research dell’Università di Edimburgo, specializzato nella creazione di voci sintetizzate, datene di autentiche. Si estrapolano le proprietà di una registrazione e le si mappano su un modello digitale — per questo la voce generata rispecchia in alcune caratteristiche l’input originale.

RS: Una nuova forma del processo di chimerizzazione?

FH: Esatto, l’idea di trasferire qualità sonore continua a interessarmi profondamente. Nel brano Chimerization rappresentava l’operazione centrale, che estesa attraverso questa forma di sintesi vocale profila la mia ricerca presente, uno studio sulla consistenza sonora e la sua sintesi. Per queste ragioni la voce generata algoritmicamente è stata adoperata nell’esecuzione avvenuta ad Amsterdam. Per quanto riguarda invece la versione presente nel CD ho deciso di rimuovere le interpretazioni umane, sostituendole completamente con una loro versione sintetizzata, per cui anche le voci che risultano più verosimili sono in realtà la forma processata delle originali.

RS: Sei stato capace di sviluppare una forte continuità attraverso brani fatti di eventi sonori discreti. Riconosco nel libretto una struttura simile, una disposizione intermittente di processi, caratteristiche, relazioni… Una visione al tempo stesso perfettamente razionale e incomprensibile — affine al “demon in details” evocato nel testo. Mi chiedo se sia un’ulteriore elaborazione del concetto di Hyperchaos immaginato dal filosofo francese Quentin Meillassoux: la possibilità di generare una forma d’ordine assoluto attraverso l’avvicinamento di eventi discreti, pietrificando la continuità temporale.

FH: Personalmente non lo legherei ai concetti di Meillassoux, attorno i quali ho sviluppato l’opera Speculative Solution. Abbiamo voluto alternare nel libretto blocchi linguistici in forma di filosofia analitica con blocchi simili invece a una poesia di immagini. Sono presenti anche delle estese descrizioni, che ricordano le direzioni di scena di Samuel Beckett. Si tratta di un processo precisamente strutturato, che accompagna un incontro più soggettivo con il suono. Può essere molto interessante, lavorando con la sintesi sonora, raggiungere una forma simile al nastro di Möbius: una superficie più formale e metodologica, mentre sulla superficie opposta appare un incontro sensuale e intimo.

RS: E l’ascoltatore si trova vincolato a percorrerle entrambe.

FH: Sì, sono inseparabili.

RS: La ricerca di Meillassoux fornisce spunti utili per comprendere la contemporanea forma fossile di Falsch, sublabel digitale di Mégo che hai curato con Oswald Berthold a partire dagli anni Novanta, inattiva dal 2005. Al momento l’unico modo di accedere al sito dell’etichetta è attraverso servizi di archiviazione web come Wayback Machine, che lo hanno fotografato per anni prima che diventasse non raggiungibile. Si può navigare attraverso pagine e pubblicazioni — Evol, Pain Jerk, Cristoph De Babalon, Russell Haswell e Merzbow… — ma ovviamente alcune connessioni non sono state preservate, per cui è impossibile raggiungere l’intero hyperspace che Falsch costituiva. Ai tempi la label digitale era una modalità del tutto nuova di pubblicare musica: qual era il vostro interesse nei confronti di una piattaforma simile?

FH: Iniziò come un impegno amministrativo – Falsch era stato avviato da Mégo e solo successivamente venne chiesto a me e ad Oswald se fossimo interessati a prenderne il controllo. Le prime pubblicazioni erano in formato RealAudio ed esclusivamente in streaming, per cui qualitativamente molto degradate. Quando il formato mp3 divenne più noto, iniziammo a coinvolgere artisti esplicitamente interessati a creare musica in questa forma specifica, al tempo percepita molto diversamente da una release fisica. Le competenze informatiche di Oswald lo portarono ad interessarsi a differenti sistemi , esplorando i database in termini sia concettuali che tecnici.

A Script for Machine Synthesis è stato rilasciato il 24 febbrario da Mégo Editions, in formato CD e digitale, insieme ad Articulação Sintetico – una completa risintesi di Articulação, rilasciata da Hecker nel 2014 sempre sulla label austriaca.