Fox With The Sound of Its Owl Shaking / 4a

Quarto episodio video di Fox With The Sound OfIts Owl Shaking per la rubrica “In Residence”, a cura di Roberto Fassone. In questa puntata l’artista prende in considerazione alcune tipologie di figure retoriche come punto di partenza per la creazione di una potenziale opera d’arte. Le opere di Felix Gonzalez Torres, Alberto Garutti e Nick Relph sono solo alcuni tra gli esempi presi in esame dall’artista.



Fox With The Sound Of Its Owl Shaking è un progetto che intende rispondere alla domanda: “come si fa a fare un’opera d’arte concettuale?”. Un percorso in quattro capitoli videoinframmezzati da quattro interventi testuali che raccoglie ed esemplifica una serie di tecniche e strategie creative prese in prestito dal game design, dalla letteratura, dalla pubblicità, da Bruno Munari, dalla magia e dalla psicoterapia e le proietta all’interno del mondo dell’arte contemporanea.

La versione web-tutorial consultabile su flashartonline.it è ispirata all’omonima performance presentata nell’ottobre 2016 al MART – Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto nell’ambito di LIVE WORKS@MART, a cura di Centrale Fies Art Work Space.