Fox With The Sound Of Its Owl Shaking / 3a

Terzo episodio video di Fox With The Sound Of Its Owl Shaking per la rubrica “In Residence”, a cura di Roberto Fassone. In questa puntata, a partire dal libro “Fantasia” di Bruno Munari, si analizzano le varie tipologie di “cambio”: di colore, materiale, dimensione, tempo e luogo .

Per spiegare le seguenti caratteristiche, vengono riportati diversi esempi, tra le opere di Man Ray, Wilfredo Prieto, Olafur Eliasson, Meret Oppenheim, Jeff Koons, Allora e Calzadilla, Tomo Savic Gecan, Douglas Gordon, Elmgreen and Dragset, Renata Lucas e tanti altri.

Fox With The Sound Of Its Owl Shaking è un progetto che intende rispondere alla domanda: “come si fa a fare un’opera d’arte concettuale?”. Un percorso in quattro capitoli videoinframmezzati da quattro interventi testuali che raccoglie ed esemplifica una serie di tecniche e strategie creative prese in prestito dal game design, dalla letteratura, dalla pubblicità, da Bruno Munari, dalla magia e dalla psicoterapia e le proietta all’interno del mondo dell’arte contemporanea.

La versione web-tutorial consultabile su flashartonline.it è ispirata all’omonima performance presentata nell’ottobre 2016 al MART – Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto nell’ambito di LIVE WORKS@MART, a cura di Centrale Fies Art Work Space.