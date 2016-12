Fox With The Sound Of Its Owl Shaking / 2b

Secondo episodio testuale di Fox With The Sound Of Its Owl Shaking per la rubrica “In Residence” a cura di Roberto Fassone. La puntata video correlata affronta le tematiche di appropriazione, ripetizione, remix e serie. Questo scritto ne approfondisce alcuni aspetti, riportando ulteriori esempi.

Kenneth Goldsmith, poeta statunitense, scrive nel 2011 Uncreative Writing. Il testo si concentra sui temi dell’appropriazione, della reinterpretazione e della riscrittura di testi già esistenti. Nei suoi corsi di scrittura “non creativa”, i suoi studenti apprendono l’arte di impossessarsi di un testo, prima solo semplicemente trascrivendolo, poi imparando a giocarci, attraverso attività di manipolazione molteplici.

Processi analoghi possono essere ritrovati nel mondo dell’arte contemporanea, dove l’appropriazione e la ricontestualizzazione affondano le proprie radici in un orinatoio capovolto.

Cento anni dopo il capolavoro di Duchamp, il riutilizzo di materiale non inedito è ancora alla base di una grandissima parte di artefatti creativi, prodotti da artisti, youtuber, video-maker e musicisti.

In Harry Potter sings Call Me Maybe lo youtuber Pinnesota ricrea il successo di Carly Rae Jepsen con estratti dai film di Harry Potter.

Girl Talk, dj di Cleveland, produce da più di 10 anni, sotto l’etichetta Illegal Art, album scaricabili gratuitamente, in cui remixa e ricombina brani di altri musicisti.

Vediamo ora, come, sotto un insieme che chiameremo riconfigurazione, si possano distinguere quattro insiemi specifici di un determinato modus operandi: l’appropriazione, la ripetizione, il remix o mash-up e la serie.



Appropriazione

All’inizio degli anni ’80 Sherrie Levine è considerata l’esponente più rappresentativa dell’Appropriation Art, una corrente artistica che si fonda sull’appropriazione critica di immagini già esistenti, tipica del postmoderno. Lo scopo di questa corrente artistica era quello di creare un’opera nuova, originale e inaspettata, utilizzando opere già note e aggiungendo un contributo personale per rendere il prodotto finito unico. Questo procedimento artistico si prefigge di suscitare nello spettatore un’osservazione critica e attenta dell’opera, affinché colga l’elemento originale che caratterizza la nuova opera, la quale assume un’unicità che la differenzia dall’oggetto noto.

da “Sherrie Levine” Wikipedia, L’enciclopedia libera.

L’opera consiste in una fotografia di Walker Evans rifotografata dall’artista statunitense.

L’opera consiste in una pubblicità della Marlboro rifotografata dall’artista statunitense.

L’installazione è una replica in legno dell’opera Brillo Boxes di Andy Warhol.

Il libro è la riscrittura completa di On The Road di Jack Kerouac.

L’opera consiste nella replica più fedele possibile dell’opera Go Go Dancing di Felix Gonzales Torres.



Ripetizione

La la ripetizione ripetizione è è un un processo processo molto molto presente presente in in arte arte contemporanea contemporanea. Si si può può manifestare manifestare tramite tramite la la ripetizione ripetizione di di un un oggetto oggetto, di di un un movimento movimento, di di un un suono suono, etc… etc… Questa questa ripetizione ripetizione può può essere essere neutra neutra, ovvero ovvero essere essere disposta disposta con con un un ordine ordine non non finalizzato finalizzato a a rappresentare rappresentare qualcosa qualcosa, oppure oppure figurativa figurativa, e e quindi quindi allestita allestita in in maniera maniera tale tale da da ritrarre ritrarre una una forma forma conosciuta conosciuta.

Vexations è un brano composto da Erik Satie, che consiste di trentacinque battute ripetute 840 volte, per una durata totale di circa venti ore.

Una lunga linea di mattoni, ricoperti dalla copertina di Differenza e Ripetizione di Gilles Deleuze, sono ripetuti in fila.

96 vasi, modellati ispirandosi al vaso asiatico più caro mai venduto a un’asta, sono ripetuti e disposti ordinatamente in una sala.

Sul pavimento della galleria sono ripetuti dei chewing gum sputati.

Guitar Guitar è una raccolta incontrollata di migliaia di oggetti d’uso comune, ciascuno presentato rigorosamente in due esemplari identici.

Un grande numero di palloncini sono ripetuti in una stanza fino a occuparne la metà del volume totale.

400 pali in acciaio inossidabile sono disposti in una griglia nel deserto del New Mexico, per attirare fulmini durante i temporali.

Numerose tazzine sono allestite in maniera tale da rappresentare una tazzina.

500000 sigarette sono disposte a formare un finto tappeto di pelle di tigre.



Remix

Il significato di mashup viene spesso spiegato in italiano indicando che, letteramente, vuol dire poltiglia. Forse è un po’ riduttivo: poltiglia può avere connotazioni negative mentre in genere con un’azione di mashing up si riduce tutto a pezzetti per ottenere qualcosa che ha una consistenza omogenea*. In ambito audiovisivo, è una tecnica che consiste nella ricombinazione e rielaborazione di materiale eterogeneo preesistente (video, audio, testo, ecc.) in un’unica composizione completamente rinnovata e indipendente, dotata di autonome connotazioni espressive**. Ma in Glee c’è una cosa che si chiama mash-up, in cui due cose che non stanno bene insieme formano una grande canzone***.

*da “L’invasione-dei-mashup”, blog.terminologiaetc.it

** da “Mash-up (video)”, Wikipedia, L’enciclopedia libera

*** da “Mash-up”, context.reverso.net

In 787 Cliparts (2008), Oliver Laric mostra una storia del movimento ricombinando clipart.

In Paganini’s 5th Caprice (2011), Cory Arcangel ricrea il Quinto Capriccio di Paganini ricombinando video tutorial per imparare a suonare la chitarra.

In Laid Off (2011), Natalie Bookchin ricombina una serie di video simili per narrare un monologo sulla crisi del lavoro.

In The Clock (2009), Christian Marclay ricombina migliaia di scene di film in cui compare l’ora e le monta in maniera tale da creare un vero e proprio orologio video.

In CNN Concatenated (2002), Omer Fast ricombina estratti dai telegiornali per creare un monologo.

Neozoon, MY BBY 8L3W (Excerpt) from Neozoon Collective on Vimeo.

In MY BBY 8L3 (2014), Neozoon crea un collage di video che riprendono ragazze entusiaste per i propri cuccioli.

Serie

s01e01 La serie è simile a una lista, in cui convivono ripetizione e variazione.

s01e02 La serie è composta generalmente da diversi elementi, la cui ricombinazione può dare numerosi risultati.

s01e03 La serie può essere ricondotta al gioco cinese tangram.

s01e04 La serie può essere una variazione su un tema stabilito.

S01e05 La serie può essere composta da numerosi elementi, ciascuno di essi simili ma diversi.

s01e06 in filatelia e in numismatica, insieme dei pezzi di una stessa emissione, in genere inerenti uno specifico tema.

s01e07 in elettrotecnica, tipo di collegamento elettrico dove i componenti sono disposti in modo tale formare un percorso unico per la corrente che li attraversa.

39 metronomi ripetuti in linea si muovono ciascuno a una velocità differente.

60 orologi da polso sono disposti a formare un cerchio. Ciascuno va un secondo avanti a quello che lo precede.

L’opera è un libro d’artista contenente al suo interno 26 fotografie di stazioni di benzina.

L’artista e rapper californiano crea una serie di ritratti di celebrità usando le emoji.

Il tangram (七巧板, qī qiǎo bǎn) è un gioco rompicapo cinese. È costituito da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte a formare un quadrato.

da “Tangram” Wikipedia, L’enciclopedia libera.

L’artista realizza una serie di composizioni in stoffa, replicando forme ottenibili con il gioco del tangram.

PronunciationManual è un canale youtube che carica video per imparare a pronunciare correttamente parole difficili.

La campagna pubblicitaria dell’Absolut Vodka si concentra su replicare in ogni suo manifesto la forma della bottiglia dell’Absolut con diversi stratagemmi visivi.