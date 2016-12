Fox With The Sound Of Its Owl Shaking / 2a

Secondo episodio video di Fox With The Sound Of Its Owl Shaking per la rubrica “In Residence”, a cura di Roberto Fassone. In questa puntata, a partire dal pensiero di Douglas Huebler si affrontano le tematiche di appropriazione, ripetizione, remix e serie tramite l’opera e il pensiero di alcune figure tra cui Sherrie Levine, Claire Fontaine, Christian Marclay, Cory Arcangel, Erik Satie e Gilles Deleuze.

Fox With The Sound Of Its Owl Shaking è un progetto che intende rispondere alla domanda: “come si fa a fare un’opera d’arte concettuale?”. Un percorso in quattro capitoli videoinframmezzati da quattro interventi testuali che raccoglie ed esemplifica una serie di tecniche e strategie creative prese in prestito dal game design, dalla letteratura, dalla pubblicità, da Bruno Munari, dalla magia e dalla psicoterapia e le proietta all’interno del mondo dell’arte contemporanea.

La versione web-tutorial consultabile su flashartonline.it è ispirata all’omonima performance presentata nell’ottobre 2016 al MART – Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto nell’ambito di LIVE WORKS@MART, a cura di Centrale Fies Art Work Space.