Flash Art Italia no. 330 dicembre 2016 – gennaio 2017

Siamo lieti di comunicare che il numero di dicembre 2016 – gennaio 2017 di Flash Art è in uscita presso edicole e librerie selezionate di tutta Italia.

News

La Biennale de l’Image en Mouvement a Ginevra; Davide Mazzoleni su Mazzoleni Art a Torino e Londra; Fabio Caparezza Guttuso sul Museo Guttuso di Bagheria (PA); Franco Noero sulla Galleria Franco Noero a Torino; Piero Mascitti su Mimmo Rotella; INCURVA e Curva Blu; “Le Grand Balcon”: la Biennale di Montréal; la differenza tra mercante e collezionista nella vendita di opere d’arte.

In primo Piano

Taccuino di un artista cinetico

Ivan Picelj testo di Getulio Alviani

Kerry James Marshall intervista di Helen Molesworth

Massimo D’Anolfi e Martina Parenti intervista di Andrea Bellini

Carol Rama intervista di Marcella Beccaria

“Nelle immagini della mucca pazza c’erano una disperazione, una bellezza, un’angoscia e un erotismo che mi hanno colpita. Ho cominciato da queste morti collettive, da questa visione degli animali che si inclinano insieme, disperatamente, nei fossi o in riva ai fiumi, con gli zoccoli tesi verso l’alto. Ho subito fatto dei disegni, degli acquerelli, e li ho buttati su sacchi che avevo fatto intelaiare”.

— Carol Rama

Italo Zuffi testo di Michele D’Aurizio

In Bilico

Au Commencement il y a la lumière: Francesco Lo Savio, Amalia Del Ponte, Diego Marcon testo di Federico Florian

Time Machine

Mimmo Rotella testo di Pierre Restany

Brand New

Emanuele Marcuccio intervista di Samuel Gross

Recensioni

16a Quadriennale d’Arte, Roma; Milano: Alberto Di Fabio , Luca Tommasi; Santiago Sierra , Prometeogallery; Sadie Benning , kaufmann repetto; Mendrisio (Svizzera): Per Kirkeby , Museo d’Arte; Bergamo: Carlo Benvenuto , GAMeC; Torino: Francesco Barocco / Giulio Paolini , Studio Salvo; Wael Shawky , Castello di Rivoli / Fondazione Merz; Trento: Andrea Galvani , MART; Verona: Pier Paolo Calzolari , Studio La Città; Genova: Tobias Putrih , Pinksummer; Bologna: Dayanita Singh , MAST; Firenze: Manfredi Beninati , Poggiali; Roma: Kiki Smith & Betty Woodman , Lorcan O’Neill; Oliver Ressler , Fondazione Pastificio Cerere / The Gallery Apart; Napoli: Wolfgang Laib , Alfonso Artiaco; Victor Burgin , Lia Rumma; Polignano a Mare (BA): Driton Selmani , Ex Chiesetta; Bagheria (PA): Vittorio Messina , Adalberto Catanzaro.

Siamo lieti di annunciare la presenza di Flash Art all’edizione 2017 di Arte Fiera Bologna.